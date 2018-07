Governo pode aumentar preço da energia e do combustível no AM

Proposta cobra a instalação de sistemas de medições volumétricas do petróleo, do gás natural com geração de informações para a cobrança do imposto pela fazenda estadual | Foto: Márcio Melo

Manaus - O governo do Estado do Amazonas apresentou proposta na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) que, se aprovada pelos deputados ela pode elevar o custo da energia elétrica e do combustível amazonense.



O Projeto de Lei Complementar que modifica dispositivos no Código Tributário do Estado do Amazonas, quer encerrar o crédito fiscal de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de comunicação (ICMS) nas vendas de petróleo e gás e os seus derivados, da Usina de Urucu, em Coari, para a Zona Franca de Manaus (ZFM).

A mensagem governamental encaminhada à Aleam, em março deste ano, assinada pelo governador Amazonino Mendes, tem como principal alvo a Petrobras.

O projeto aponta que pretende promover a modificação do Código Tributário do Estado do Amazonas, instituído pela Lei Complementar número 29, de 1997, a começar pelo inciso 4º, do artigo 7º, que passa a considerar ocorrida e não mais “presumida a ocorrência”, a operação ou prestação tributável, sem pagamento do imposto devido.

De acordo com avaliação do deputado e economista Serafim Corrêa, com a queda do crédito de ICMS nessas operações, o Amazonas sofreria com uma subida generalizada dos preços sobre diversos produtos e serviços. Ele lembrou que, no passado, o Amazonas conseguiu no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), aprovar esse incentivo interestadual.

Refinaria Isaac Sabá em Manaus | Foto: Márcio Melo

“O saudoso Ozias Monteiro Rodrigues, no âmbito do CONFAZ, conseguiu aprovar no mesmo ano o Convênio 65/88 que assegurou a manutenção desse incentivo nas vendas interestaduais. Por óbvio, o Estado do Amazonas manteve a mesma regra”, contou o economista.



Como consequência desse ato do governo do Amazonas, Serafim apontou que, de imediato, a Petrobras vai repassar o aumento de ICMS ao preço dos combustíveis e do gás usado pelas usinas termelétricas terceirizadas. Logo, elas também repassarão à concessionária distribuidora de energia, a Amazonas Energia. “Que por sua vez repassará a todos nós, os consumidores de energia elétrica. Comércio e indústria terão seus custos aumentados e os repassarão ao consumidor. Ou seja, será o efeito dominó que vai estourar no colo da população”, salientou.

Distribuidora da Vila Buriti em Manaus | Foto: Márcio Melo

Para Serafim, o que deixa claro que o alvo é principalmente a Petrobras é o fato de a mensagem governamental restringir a revogação da isenção do ICMS apenas ao petróleo e seus derivados. “Ficou explicito que o alvo é a Petrobras, de quem a Sefaz-AM pretende arrecadar anualmente R$ 240 milhões de ICMS”, explicou.

Deputado Serafim Corrêa | Foto: Divulgação

Entre as modificações do Código Tributário amazonense, o projeto do governo propõe a inclusão, como obrigação dos contribuintes do ICMS, como a própria Petrobras, a instalação de sistemas medidores, “onde serão realizadas as medições volumétricas do petróleo, do gás natural e seus respectivos derivados, inclusive com controle, registro e gravação dos quantitativos, e o compartilhamento, simultaneamente com o fisco estadual, das informações geradas, na forma, condições e prazos previstos em regulamento”.



Em caso de descumprimento das obrigações impostas, a matéria estabelece multa de R$ 50 mil por período de apuração, sem prejuízo do recolhimento do valor imposto.