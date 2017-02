Economia Digital pode mudar o potencial tecnológico da região Norte

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), que comemora 50 anos de atuação da autarquia e do modelo Zona Franca de Manaus no próximo dia 28 de fevereiro, tem trabalhado fortemente na criação e adoção de programas que têm o potencial de criar novos modelos de mercado, alterar o desenvolvimento técnico-científico de nosso Estado e a capacidade de gerar base tecnológica eficiente para atender às demandas futuras de nossa região.

Como estratégia, através da Resolução nº 13, de 14 de julho de 2016, no âmbito do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA), instituiu os Programas Prioritários para investimento em P&D voltados à Economia Digital, à Biotecnologia e à Formação de Recursos Humanos. É um de conjunto de projetos voltado ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação considerado pelo CAPDA de grande relevância para o desenvolvimento regional.

Os Programas Prioritários consistem em uma opção para investimento pelas empresas incentivadas na ZFM, pela praticidade e agilidade na prestação de contas dos recursos destinados à P&D.

Programa

O Programa Prioritário em Economia Digital é uma iniciativa governamental para o desenvolvimento de um Ecossistema Tecnológico na região amazônica, financiado parcialmente com as vantagens fiscais concedidas a empresas localizadas na Zona Franca Brasileira.

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) foi habilitado como coordenador do Programa Prioritário de Economia Digital, responsável pela coordenação técnica, administrativa e financeira do programa.

O Programa visa, além de incentivar startups locais e spin offs, aumentar quantitativamente e qualitativamente os projetos de P&D em sete áreas de Economia Digital, são elas: internet das coisas; segurança e defesa cibernética; cidades inteligentes; integração, processamento e análise de grandes volumes de dados (Big Data) e computação em nuvem; manufatura avançada; tecnologias da informação e comunicação aplicadas às áreas de saúde, educação, segurança, energia e mobilidade, e telecomunicações.

Investimentos

Todos os investimentos realizados no Programa Prioritário em Economia Digital serão considerados despesas em pesquisa e desenvolvimento.

Todas as empresas incentivadas que se enquadram na Lei nº 8.387, de 20 de dezembro de 1991, conforme regulamentado no § 6º do art. 21 do Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006, podem aportar até 2,7%, do total de 5% que deve ser investido em P&D, no Programa Prioritário em Economia Digital. Na prática, significa que o aporte de P&D associado a incentivos fiscais da Lei de Informática ficam facilitados, uma oportunidade para vários segmentos de grande representatividade no Polo Industrial de Manaus.

Além disso, pode ser utilizado como alternativa de dispensa de realização de etapa do respectivo Processo Produtivo Básico (PPB) quando há falha nas obrigações (isenções temporárias) e de insuficiência ou glosa de investimentos: insuficiência quando a empresa não atingiu o montante total de investimento e precisa complementar suas obrigações de P&D, e glosa quando há despesas anteriores de P&D que não foram aceitas pelo organismo governamental (CAPDA / SUFRAMA).

Vantagens

Além de estarem em conformidade legal, sem risco de penalidades e multas, as empresas investidoras que optarem ou forem obrigadas a aportar recursos financeiros nos programas prioritários relacionados a investimentos em pesquisa e desenvolvimento poderão indicar em qual ou quais programas prioritários desejam aportar recursos, ou seja, terão a vantagem de escolher, caso queiram, em qual das sete áreas de foco tem interesse em investir.

Outra vantagem é que as empresas que tem a condição de aportarem 100% dos recursos obrigatórios destinados à P&D no Programa Prioritário em Economia Digital não mais precisarão emitir os relatórios anuais à SUFRAMA. Essa incumbência caberá ao INDT, como Coordenador do Programa, que terá que apresentar de cada projeto o Plano de Utilização de Recursos (PUR), dando mais transparência ao processo de utilização das verbas e às tecnologias e inovações em desenvolvimento.

