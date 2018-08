Prefeitura oferece 130 cursos gratuitos de qualificação à população

Manaus - A Prefeitura de Manaus em parceria com a PFC Cursos e Treinamentos, abre no mês de agosto cerca de 130 vagas gratuitas para cursos de qualificação abertos gratuitamente para a população. As inscrições começam na próxima segunda-feira (6) e vão até quinta-feira (9), e devem ser feitas no Escritório do Empreendedor, sede da Semtrad, localizada na rua Rio Jamary, 77, conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, das 9h às 14h.

São 130 vagas distribuídas em 14 turmas e cada candidato só poderá se inscrever para um curso. Caso o candidato selecionado faltar o primeiro dia de curso, será automaticamente substituído pelo primeiro da lista de espera.

A relação dos candidatos selecionados será divulgada no na sexta-feira (10) no site semtrad.manaus.am.gov.br e nas redes sociais da Secretaria Municipal do Trabalho (Semtrad)

Os interessados devem levar a cópia e o original dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência, Comprovante de Escolaridade, numeração do PIS e currículo atualizado. É necessária a documentação completa solicitada no ato da matrícula. Ter a partir de 18 anos, ter o Ensino Médio completo, ser trabalhador cadastrado no Sine Manaus, que não possua certificação no curso escolhido e possuir renda de até dois salários mínimos por pessoa na família, são os pré-requisitos para participação.

A diretora geral da PFC Cursos, Chadiza Figari, cita a importância da realização de cursos para a recolocação da população no mercado de trabalho.

“O aperfeiçoamento em cursos é sempre importante. Dessa forma os alunos têm mais chances de uma carreira profissional promissora. A nossa parceria com a Semtrad tem o dever de qualificar o manauara para ingresso e recolocação no mercado competitivo que presenciamos hoje”, disse ela.

A secretaria da Semtrad também destaca a importância de promover qualificação e educação com acessibilidade para todos, por meio de projetos oferecidos gratuitamente.

“Ficamos felizes em renovar a parceria com o PFC que sempre traz cursos em alta para os trabalhadores; todos com inscrições gratuitas, como orienta o prefeito Arthur Virgílio Neto: oferecer mais oportunidades sem ônus algum para que o trabalhador possa se qualificar”, ressalta a secretária, Ananda Carvalho.

Ao final, os participantes serão certificados por sua participação. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, na sede da PFC, localizada na avenida Getúlio Vergas, 911, Centro.

RELAÇÃO DE CURSOS E PERÍODO DE INSCRIÇÕES

Rotinas Administrativas – 40h (10 vagas)

Inscrições: 6 e 7/8 (de 9h às 14h)

Período do curso: 13 a 24/8

Horário: 8h às 12h

Agente de Portaria – 20h (15 vagas)

Inscrições: 6 e 7/8 (de 9h às 14h)

Período do curso: 13 a 17/8

Horário: 14h às 18h

Metrologia Básica – 40h (10 vagas)

Inscrições: 6 e 7/8 (de 9h às 14h)

Período do curso: 13 a 24/8

Horário: 8h às 12h

Controle de Qualidade – 40h (05 vagas)

Inscrições: 6 e 7/8 (de 9h às 14h)

Período do curso: 13 a 24/8

Horário: 8h às 12h

Mecânica de Motos – 40h (10 vagas)

Inscrições: 6 e 7/8 (de 9h às 14h)

Período do curso: 13 a 24/8

Horário: 18h30 às 21h30

T.B.O. (Treinamento Básico Operacional) – 40h (10 vagas)

Inscrições: 6 e 7/8 (de 9h às 14h)

Período do curso: 13 a 24/8

