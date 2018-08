Minicurso gratuito em Manaus ensina a confeccionar arranjos florais

| Foto: divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus realiza, nos próximos dias 15 e 16/8, o minicurso sobre a arte de confeccionar arranjos florais, utilizando espécies nativas da Amazônia.



O minicurso, que acontece mensalmente no Parque Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, no Japiim, desta vez será em horário e local diferenciados: das 8h às 10h, no Auditório do Parque Municipal do Mindu, no Parque Dez, zona Centro-Sul.

O objetivo é proporcionar um contato dos alunos com a rica flora nativa amazônica e destacar a beleza de galhos e folhas, que podem parecer resíduos da floresta, mas se transformam em lindos arranjos.

Os interessados em participar podem ligar para o telefone 3236-7330, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, e fazer as inscrições.



Técnicas de manuseio e montagem de flores e folhagens

O minicurso será ministrado pelo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Agenor dos Santos Xavier. Ele explica que, no primeiro dia, ensinará as técnicas de manuseio e montagem das flores e folhagens. “O manuseio é importante porque vai determinar a durabilidade da flor e consequentemente do arranjo. Dependendo da forma como forem colhidas e manuseadas, o arranjo pode durar até 15 dias.

Espécies utilizadas

As espécies mais utilizadas serão as helicônias, dracenas e alpínias. Segundo o técnico, existe uma variedade de helicônias em diferentes cores , que permitem belos efeitos, além de folhagens regionais, como a dracena, folha de mangueira, cajueiro e jatobá.

A segunda aula será prática e enfocará a montagem propriamente dita de um arranjo, com uso de materiais inusitados, como galhos secos por exemplo.

