Em Manaus, estudantes intensificam estudos para o Enem

Manaus - O Enem será realizado nos dias 4 e 11 de novembro e os estudantes já intensificam os preparativos para o exame, principalmente para a temida redação. Por isso, é importante aproveitar cada segundo.

Muitos alunos buscam fórmulas e receitas para produzir a redação e esse é o problema, pois tirar nota máxima na produção textual exige uma combinação de elementos. Nem sempre os temas são assuntos discutidos no momento. Em 2017, por exemplo, o tema da redação foi sobre a educação de surdos no Brasil e mais de trezentos mil candidatos tiraram nota zero na redação.

Por isso, a recomendação é não tentar adivinhar o tema e é importante estar atento para as seguintes dicas: obedecer o tema, ser objetivo, observar as normas cultas (ortografia e gramática, a proposta de intervenção.

A estudante Raquel Marques,uma das cento e vinte e três mil pessoas que se inscreveram para o Enem aqui no Amazonas, precisa fazer novecentos pontos para entrar no curso de medicina. A jovem deixou de estudar em casa e se concentra em cabines de estudo, que são alugadas para quem deseja mergulhar nos livros.

O estudante Victor Hugo também prestará o Enem e acredita que o desafio é conseguir estudar o dia todo. Para ele, a prova não é difícil é apenas cansativa, por isso desde já intensifica a prepararação.

