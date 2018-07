Veja sites que oferecem bolsas para ingresso no ensino superior

Estácio é uma das parceiras do Quero Bolsa | Foto: Divulgação

Quem busca uma maneira de cursar o ensino superior, mas está sem condições pela crise financeria, pode buscar ajuda em parceiros de instituições privadas. Muitos sites oferecem descontos de até 80% nas mensalidades para os alunos.



Confira sites que oferecem descontos e veja como se cadastrar:

Quero bolsa - Para obter a bolsa de estudo, o interessado primeiramente precisa procurar o curso de interesse no site www.querobolsa.com.br.

Após escolher, deve efetuar a inscrição na plataforma e, em seguida, pagar a pré-matrícula para garantir o benefício. Não há necessidade de comprovação de renda ou ter realizado o Enem. Após a conclusão do processo, basta comparecer à instituição de ensino escolhida para finalizar a matrícula. Também não há cobrança de taxa para renovação da bolsa durante o curso.

Alarme : Através do aplicativo do Quero Bolsa, disponível nos sistemas Android e iOS, os candidatos são notificados quando surgem novas bolsas no curso e cidade de interesse.

Educa Mais Brasil

Há bolsas parciais de até 70% de desconto para graduação, pós-graduação, educação básica, cursos técnicos, idiomas, preparatório para concursos, cursos profissionalizantes, Educação para Jovens e Adultos e pré-vestibular. A seleção para as bolsas é feita a partir das informações que o candidato disponibiliza no ato da inscrição, em que ele deve informar a condição socioeconômica, não havendo necessidade de enviar documento e comprovar renda ao programa. A taxa de matrícula, que equivale a adesão ao Educa Mais Brasil, é no valor integral. O desconto das demais mensalidades é válido até o final do curso, mas é preciso manter-se em dia com os pagamentos das mensalidades e não perder nas disciplinas para ter a bolsa renovada. Saiba mais no site www.educamaisbrasil.com.br.

Neora

O site https://www.neora.com.br/ oferece descontos de até 70% para cursos de graduação, pós-graduação e idiomas. As bolsas, duram, na maioria dos casos, todo o tempo da graduação. Escolhida a bolsa, é preciso pagar um Cupom Neora, que funciona como uma pré-matrícula para garantir a vaga.

