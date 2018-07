Esbam abre inscrições para cursos de Inglês e Espanhol em Manaus

Todos os cursos têm duração de três anos | Foto: Divulgação

Manaus - Para quem está querendo ficar mais afiado nas línguas estrangeiras, uma oportunidade até o fim deste mês está aberta para crianças e adultos. A Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam) abriu o período de inscrições novas turmas para o segundo semestre dos cursos de idiomas em Inglês e Espanhol.

Todos os cursos têm duração de três anos, com investimento de cinco parcelas de R$ 100,00. As matrículas seguem até o dia 31 de julho. Como parte da programação acadêmica, a instituição disse que o objetivo é levar capacitações de baixo custo para a comunidade.

As inscrições podem ser feitas na sede da faculdade, localizada na rua Leonor Teles, conjunto Abílio Nery, Adrianópolis, de 14h às 19h. Para se inscrever, o candidato deve levar os seguintes documentos: cópias do RG e CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4.

A coordenadora de extensão acadêmica, Sandra Miranda, explicou que a oportunidade vem como responsabilidade social com a população de garantir uma educação universal e aumentar as chances no mercado de trabalho.

“A faculdade sempre cumpriu o seu papel com responsabilidade social. Temos promovido, permanentemente, cursos de idiomas com preços simbólicos para a comunidade acadêmica e o público externo, como forma de contribuir para uma formação globalizada e, assim, facilitar a empregabilidade de nossos alunos e comunidade em geral”, disse.

Horários

As turmas de Inglês são direcionadas para crianças de sete a dez anos, com aulas aos sábados de 8h30 às 11h30, e jovens de 11 a 14 anos, com aulas aos sábados de 8h30 às 11h30, segundas e quartas-feiras de 15h30 às 17h.

Para adultos, com fixa etária educacional a partir de 15 anos, as aulas são aos sábados de 8h30 às 11h30, segundas e quartas-feiras das 17h às 18h30, terças e quintas-feiras de 19h às 20h30.

As turmas de Espanhol estarão disponíveis somente para o público adulto a partir de 15 anos nos seguintes horários: aos sábados de 8h30 às 11h30, segundas e quartas-feiras de 17h às 18h30, terças e quintas-feiras de 18h30 às 20h.

As aulas têm início nos dias quatro de agosto (turmas de sábado), seis de agosto (turmas de segundas e quartas-feiras) e sete de agosto (turmas de terças e quintas-feiras). O material didático não está incluso. Mais informações por meio do telefone: 3305-1827 (setor de extensão).

*Com informações da assessoria

