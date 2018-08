Exército Brasileiro abre 84 vagas para militares temporários

Manaus – O processo seletivo para a contratação de Oficiais Técnicos Temporários e Sargentos Técnicos Temporários está com inscrições abertas, para a incorporação a partir de 1º de março de 2019. O processo vai selecionar profissionais para a prestação do serviço militar nas organizações do Exército Brasileiro sediadas na área de abrangência do Comando da 12ª Região Militar, que engloba os Estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia.



As vagas estão distribuídas para os Estados do Amazonas (Manaus, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé); Roraima (Boa Vista); Rondônia (Porto Velho e Guajará-Mirim) e Acre (Rio Branco e Cruzeiro do Sul). A previsão é de 19 vagas para nível superior e 65 vagas para nível técnico.

As vagas voltadas para o nível superior são para as áreas de Administração, Nutrição, Psicologia, Informática, Engenharia, Enfermagem, Fisioterapia, Ciências Contábeis, Serviço Social, Direito, Biologia, Química, Matemática, Letras (inglês), Geografia, Pedagogia e Física. O salário inicial para Aspirante-a-Oficial é de R$ 6.993,00.

Para o nível médio e técnico as vagas estão distribuídas nas áreas de técnicas de administração, contabilidade, enfermagem, informática, mecânica, entre outras. O soldo inicial para Sargento Temporário é de R$ 3.825,00. O oficial e o sargento terão direito ao plano de saúde e outros benefícios.

As inscrições podem ser feitas, até o dia 27 de agosto, por meio do site: www.12rm.eb.mil.br . Os valores da taxa de inscrição variam de acordo com o nível escolhido.

O processo seletivo será realizado em etapas: Inscrição, Avaliação Curricular ou Entrevista, Inspeção de Saúde, Teste Físico e Incorporação. O Serviço Militar Temporário é de até 8 (oito) anos, sendo o contrato renovado anualmente, conforme necessidade do serviço.

*Com informações da assessoria

