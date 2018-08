CAIXA seleciona estagiários com bolsa-auxílio de até R$ 1 mil

As oportunidades são para cadastro reserva | Foto: Divulgação

A CAIXA Econômica Federal, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), torna público a abertura de editais de estágio para processo seletivo. As oportunidades são para cadastro reserva e destina-se a alunos cursando o ensino médio ou curso técnico integrado ao ensino médio e graduação. O valor da bolsa-auxílio é até R$ 1 mil.

As áreas requisitadas são: ensino médio (cursando o 1º ao 2º ano); técnico em administração; técnico em finanças e técnico em secretariado, ambos integrados ao ensino médio; técnico em administração e técnico em segurança do trabalho (em todos, o aluno devem estar cursando do 1º ao penúltimo semestre).

O processo seletivo também oferece oportunidades para graduandos nas áreas de: análise e desenvolvimento de sistemas; ciência da computação; engenharia da computação; engenharia de software e sistemas de informação (cursando do 6º ao penúltimo semestre);

Arquitetura e urbanismo; engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia a gronômica /agrícola, engenharia mecânica, engenharia de telecomunicações (cursando do 5º ao 9º semestre) e direito (cursando do 7º ao 9º semestre).

Os interessados devem inscrever-se pelo link: CIEE

