Senar-AM abre vagas para técnico de campo em fruticultura

Manaus - O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do amazonas (Senar-AM) publicou na última segunda-feira (16) o edital atualizado para o cadastro de prestadores de serviços para Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) específico para a área de fruticultura, que poderão ser chamados de acordo com a demanda. O prazo para credenciamento é do dia da publicação até o dia 10 de agosto.



O processo é destinado a pessoas jurídicas habilitadas para execução de serviços de assistência técnica e gerencial na área de fruticultura.

Para participar, o interessado deve possuir diploma de curso superior em engenharia agronômica, estar regularmente inscrito no conselho de classe profissional, possuir carteira de habilitação A ou B, ter experiência desejável de no mínimo seis meses em ações de ATeG e ter disponibilidade para viagens.

Os profissionais selecionados cumprirão, conforme necessidade e agenda da instituição, a função de técnico de campo.

Função



O técnico de campo é responsável pelo atendimento direto aos produtores rurais por meio de visitas às fazenda, tendo como foco a transmissão de conhecimentos relacionados à gestão da empresa rural e técnicas de manejo relacionadas às atividades desenvolvidas na propriedade. Para participar do processo, a pessoa jurídica deve acessar o edital no site do SENAR-AM pelo link: http://senar-am.org.br/credenciamento



ATeG



A Assistência Técnica e gerencial (ATeG) é uma metodologia criada em 2013, com o objetivo de atender os produtores das classes C e promover a ascensão de produtores das classes D e E; O foco da ATeG é tornar a propriedade uma empresa lucrativa e sustentável a todos que vivem dela.



Atender produtores rurais de todas as regiões brasileiras, possibilitando o acesso a um modelo de assistência técnica associado à consultoria gerencial, em consonância com as ações de Formação Profissional Rural, visando proporcionar sua evolução socioeconômica, da família e da comunidade. Mais informações pelo e-mail credenciamento@senar-am.org.br ou pelo telefone: 3198-8407.

