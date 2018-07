Senac abre inscrições para vagas de emprego no Amazonas

Manaus – Estão abertas as inscrições para cinco processos seletivos destinados para contrato de cinco docentes e um auxiliar de serviços gerais. As vagas são para Manaus, Parintins, Tefé e Itacoatiara.

Os interessados devem realizar inscrição no portal do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac-AM) até o dia 4 de agosto deste ano.

Os processos seletivos são destinados a contratação de profissionais para os seguintes cargos: Docente de idiomas (Manaus). Docente de Nutrição (Parintins). Docente de Gestão e Comércio (sendo um para Tefé e outro para Itacoatiara). Docente de Gastronomia (Manaus). Auxiliar de Serviços Gerais (Parintins).



A remuneração dos aprovados será de acordo com a Tabela de Estrutura de Remuneração do Senac Amazonas. O trabalhador também terá direito aos benefícios de vale-transporte, plano de saúde e convênio odontológico. Todas informações sobre as vagas podem ser acessadas no espaço Trabalhe Conosco do portal www.am.senac.br .



*Com informações da assessoria

