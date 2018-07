Idam oferece 339 vagas em concurso no Amazonas

Manaus - Um comissão foi instituída para organizar concurso público com 339 vagas para o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam). A notícia foi publicada no diário Oficial do Estado (DOE) na última quarta-feira (18).

A instituição do grupo foi realizada pelo governo do Amazonas, por meio de decreto nº 39.229, de 18 de julho de 2018. De acordo com a publicação, serão 339 vagas divididas entre engenheiros, médicos veterinários, assistentes sociais, técnicos de nível superior, técnicos agropecuários, extensionistas sociais e outros.

DPE-AM

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas divulgou nesta terça-feira (24), o resultado preliminar da primeira fase do concurso para a Classe Inicial da Carreira de Defensor Público do Estado do Amazonas (DPE-AM). O resultado está publicado no Diário Oficial Eletrônico da DPE-AM e no Diário Oficial do Estado (DOE), e no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

A prova foi realizada no último dia 24 de junho para preenchimento de 25 vagas e teve 3.026 inscritos. Dessa lista, estão classificados para a segunda fase, pela ampla concorrência, os 150 candidatos que obtiverem as maiores notas, após o julgamento dos recursos e os empatados na última posição.

