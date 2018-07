Sai lista dos aprovados do concurso para defensor público do Amazonas

Manaus - O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas divulgou nesta terça-feira (24), o resultado preliminar da primeira fase do concurso para a Classe Inicial da Carreira de Defensor Público do Estado do Amazonas (DPE-AM). O resultado está publicado no Diário Oficial Eletrônico da DPE-AM e no Diário Oficial do Estado (DOE), e no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

A prova foi realizada no último dia 24 de junho para preenchimento de 25 vagas e teve 3.026 inscritos. Dessa lista, estão classificados para a segunda fase, pela ampla concorrência, os 150 candidatos que obtiverem as maiores notas, após o julgamento dos recursos e os empatados na última posição.

Além dos 150 candidatos - e daqueles com pontuação idêntica à deles -, classificados pela ampla concorrência, será formada a lista de reserva de vagas para pessoas com deficiência, com todos os candidatos nesta condição, inscritos na forma do Capítulo 4 e habilitados na forma do item 7.2 do Edital nº 01/2017 de Abertura de Inscrições.

A relação dos candidatos está publicada em duas listas (a primeira contendo todos os habilitados, incluindo os inscritos como pessoas com deficiência e a segunda contendo somente dos candidatos com deficiência), por meio do Anexo Único do Edital de Divulgação do Resultado Preliminar do concurso.



Os recursos quanto ao resultado da Prova Objetiva deverão ser interpostos, no site da Fundação Carlos Chagas, nos dias 25 e 26 de julho.As provas escritas dissertativas serão realizadas nos dias 11 e 12 de agosto.

*Com informações da assessoria.

