Comissão e TCE fazem reunião para discutir concurso da Seduc-AM

Irregularidades no certame embasam os pedidos de anulação. | Autor: TV Em Tempo

Manaus- A comissão que pede a anulação do concurso da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade (Seduc) do Amazonas, realizado no dia 8 de julho, participou de uma reunião na manhã de segunda-feira (23) com procuradores no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM),.

Durante o encontro, a comissão solicitou a realização de um novo certame, em virtude das irregularidades apontadas.

Um ofício encaminhado pela Seduc passará pela apreciação do TCE-AM. No mesmo documento, consta a marcação de um novo concurso para um dos cargos que foi anulado, após a constatação de irregularidades.

O TCE-AM já deixou claro que não tem intenção de anular o certame. O conselheiro do TCE-AM, Josué Filho disse que o cancelamento seria prejudicial em época política, aos demais candidatos.

A decisão oficial do conselheiro responsável pelo caso deve sair nos próximos dias.

Publicação e edição Web: Ítala Lima

Leia mais:

Provas da Seduc para o cargo de professor são adiadas para setembro

Concurso da Seduc 2018: o mais patético da história do Amazonas

Após irregularidades, o concurso da Seduc Amazonas será anulado?

Candidatos reclamam de gabarito do concurso da Seduc

Após suspeita de fraude, Seduc reaplicará provas para professores