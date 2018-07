Exército abre inscrições com 122 vagas em concurso público

O Exército está com inscrições abertas para concurso que selecionará 122 profissionais da área da Saúde. O edital de abertura do concurso para o Curso de Formação 2019 da EsSEx contempla médicos especialistas e sem especialidade, farmacêuticos e dentistas especialistas. Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de agosto.



O valor da taxa de inscrição será de R$ 130,00 (cento e trinta reais), para pagamento através de GRU (Guia de Recolhimento da União). Todos os detalhes para impressão constam do Edital e do Manual do Candidato.

Entre os requisitos para a inscrição, o candidato deverá possuir idade de, no máximo, 36 (trinta e seis) anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFO/S Sau (alínea “e”, do inciso III, do Art. 3º, da Lei nº 12.705, de 2012).

Provas

A realização do Exame Intelectual (EI) será no dia 23 de Setembro de 2018, com fechamento dos portões nos locais de prova às 8h (hora de Brasília) e início da prova às 9h (hora de Brasília). A duração será de 4 horas.

O EI constitui-se de 1 (uma) prova escrita, impressa em um caderno de questões contendo 50 (cinquenta) itens, distribuídos em 2 (duas) partes: Conhecimentos Gerais – contendo 20 (vinte) questões objetivas e Conhecimentos Específicos – contendo 30 (trinta) questões objetivas abordando assuntos da especialização ou habilitação escolhida pelo(a) candidato(a).

Os candidatos convocados para as vagas reservadas, que se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o previsto na Lei nº 12.990, serão submetidos na EsSEx, durante a fase de revisão médica e comprovação dos requisitos para a matrícula, a uma comissão específica para verificação da veracidade da declaração supracitada.

