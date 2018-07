Arthur Neto convoca 252 professores do concurso de 2017/2018

Manaus - Um total de 252 professores, que foram aprovados no concurso público da Secretária Municipal de Educação (Semed), foram nomeados pelo prefeito Arthur Neto, na tarde desta sexta-feira (20). O documento foi assinado no gabinete na Prefeitura Municipal na Compensa, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Essa é a segunda convocação do concurso. Dos 252 convocados, 133 são professores de 1° ao 5° do Ensino Fundamental, 101 da Educação Infantil e 18 de Educação Física.

Arthur garantiu que os cadastros reservas serão chamados | Foto: Marcely Gomes

O prefeito Arthur Virgílio Neto, informou que os aprovados que ainda não foram chamados irão aguardar a conclusão de 29 novas obras do Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (Proemem), que estão sendo realizados com recursos públicos federais, além de, pelo menos, outras quatro escolas que estão sendo feitas com recursos próprios da Prefeitura de Manaus.

"Todas essas obras quando estiverem prontas, irão demandar uma grande quantidade de profissionais. Por isso, estamos trabalhando sempre para desburocratizar o mais rápido possível as nomeações dos aprovados", detalhou o prefeito.

A secretária de Educação de Manaus, Kátia Helena Cruz, fala com jornalistas na Prefeitura de Manaus | Foto: Marcely Gomes

A titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que ainda existem mais de 3 mil professores no cadastro reserva da pasta aguardando para serem chamados.

"Vontade política o prefeito já demonstrou que tem, mas temos que caminhar junto com o orçamento e ir chamando de acordo com o que as despesas públicas permitem", disse.



Como se apresentar

Os candidatos aprovadas deverão se apresentar a partir da próxima segunda-feira (23) até o dia 21 de agosto, no horário das 8h às 12h na sala 113 da Semed, que fica localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

No ato da inscrição os professores devem apresentar cópias e originais de RG; CPF; título de eleitor; uma foto 3×4; PIS/PASEP; comprovante de residência; certidão negativa de cargo público (municipal, estadual e federal); declaração de bens atualizada; comprovante de titularidade de conta bancária; certidão de casamento; certidão de filhos menores de 18 anos;

Além de CPF dos filhos e/ou dependentes a partir dos 12 (anos); exames médicos pré-admissionais com atestado de exame de sanidade e capacidade física validado pela Junta Médico-Pericial do Município; registro no conselho competente e certificado/diploma com respectivo histórico , de acordo com a exigência do cargo.

