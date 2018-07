Concurso em Novo Aripuanã abre vagas e salários chegam a R$ 2,7 mil

Manaus - Os "concurseiros de plantão" interessados em atuar no interior do estado terão mais uma oportunidade de concorrer às 212 vagas ofertadas no município de Novo Aripuanã (distante 225 quilômetros de Manaus). De acordo com o edital nº 1/2018, as vagas são para níveis médio e superior e terão salários de até R$ 2.779,65.

O certame oferta vagas para professores da Educação Infantil, professores do Ensino Fundamental, de 1º ao 5º ano e de 6º ao 9º ano, Pedagogo e Monitores da Educação Infantil. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar, em envelope aberto, devidamente identificado com nome e o cargo ao qual se inscreveu.

Documentos

A realização de processo seletivo simplificado será executada pela empresa RCC. Interessados, devem se inscrever gratuitamente até o dia 18 de julho de 2018, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, na Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes, localizada na avenida 16 de fevereiro, s/n, bairro Centro.

No envelope também deve constar, obrigatoriamente, o Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado, além de cópia do documento de identidade; cópia do diploma do curso de graduação, ou equivalente, na área para a qual se inscreveu; curriculum; cópia da(s) titulação(ões) informada(s); cópia dos documentos comprobatórios da (s) experiência (s) profissional (ais); cópia dos certificados de cursos extracurriculares; declaração de tempo de serviço na área da Educação.

Vagas para deficientes

Serão reservadas vagas aos candidatos com deficiência, para o cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadores, sendo reservado o percentual de 5% das vagas, com exceção daquelas que ofereça apenas uma vaga.

A seleção consistirá de Análise Curricular e Prova de Títulos. O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 6 (seis) meses, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da Administração.

