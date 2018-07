Ministério Público recomenda suspensão imediata de concurso da Seduc

Manaus – Após a manifestação de candidatos e apresentação de várias denúncias ao Ministério Público Estadual (MPE-AM), o órgão recomendou, nesta terça-feira (11), à Secretaria Estadual de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc) a suspensão imediata do concurso público realizado no último domingo (8).

A recomendação foi feita pela 59ª Promotoria Especializada nos Direitos Humanos da Educação junto com o Ministério Público de Contas. A suspensão será por período indeterminado e serve para dar tempo ao órgão de apurar todas as denúncias feitas pelos candidatos do certame.

A titular da promotoria, Delisa Vieiralves Ferreira, afirmou que o Ministério Público Estadual recebeu denúncias relacionadas a identificação de provas, envelopes violados, questões mal formuladas e problemas relacionados a fiscalização dentro de sala de aula.

“Essas acusações são apenas suspeitas e ainda serão analisadas. Dependendo da veracidade, ou não, das denúncias, o concurso pode ser anulado”, afirmou a promotora.

A promotora explicou que a recomendação de suspensão é necessária para que o Ministério Público e a Seduc apure junto à empresa contratada, se houve ou não fraude no concurso.

“O órgão deverá apurar se houve irregularidades e se elas contaminaram o concurso e atrapalharam o desempenho dos candidatos no resultado. Queremos apurar todas as informações que ocorreram a partir da execução do contrato com o Instituto Acesso”, pontuou Delisa.

MPC

O Ministério Público de Contas (MPC-AM) também recomendou a suspensão do certame para que seja feita a apuração sobre a contratação direta da empresa Instituto acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego, responsável pelo certame.

Segundo o MPC-AM, a contratação direta, que excepciona a regra da realização de procedimento licitatório prévio para selecionar o fornecedor ou prestador do serviço a ser contratado, exige da empresa eleita reputação ético-profissional reconhecida. Não é a hipótese.

“Em consulta a página eletrônico do Instituto Acesso é possível verificar, conquanto criada em 1997, ter a entidade realizado seis concursos ao longo de 21 anos de existência, sendo o último em 2014, não evidenciando a qualificação do Instituto para ser contratado para promover o concurso para o provimento de cargos efetivos na Seduc”, afirmou o MPC-AM.

Caso comprovada a ocorrência de fraude na realização do certame, o MPC-AM solicita a nulidade do concurso e do contrato firmado entre a Seduc e o Instituto Acesso.

Também foi solicitado pelo MPC que o secretário de Estado de Educação, Lourenço dos Santos Pereira Braga, apresente no prazo de cinco dias, esclarecimentos sobre as denúncias de fraude.

Mais de 238 mil pessoas de todo o Estado se inscreveram no certame. As provas foram aplicadas em 374 escolas da capital e interior do estado, em dois turnos distintos: pela manhã os candidatos de nível fundamental e médio, pela tarde os de ensino superior.

Em uma das escolas, candidatos de nível superior para o cargo de professor, ciclo de 20 horas, tiveram o lacre das provas violados antes da presença dos alunos dentro do local de aplicação do exame. Nesse caso, a prova deveria ser reaplicada no dia 22 de julho, porém, caso a suspensão seja acatada pela Seduc, a prova não ocorrerá.

