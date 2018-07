Centec oferece capacitação em refrigeração automotiva presencial

Manaus - Investindo cada vez mais na qualidade da educação profissional, o Centro de Ensino Técnico (Centec) acaba de implantar um novo programa no seu curso de Climatização e Refrigeração. Desta vez, a capacitação é voltada para a refrigeração automotiva e com aulas totalmente presenciais, o que a torna pioneira no segmento em Manaus.

A novidade tem chamado a atenção do público interessado em ingressar neste mercado, inclusive o feminino, que cada vez mais investe na capacitação técnica para novas oportunidades de trabalho.

Para o professor e instrutor do curso, Ricardo Mota, o novo programa de refrigeração automotiva reforça a grade curricular do curso oferecido pelo Centec, sendo mais um diferencial para quem busca qualificação de alto nível.

Leia mais: Exército abre mais de cem vagas para Minas e outros três estados



"A capacitação de profissionais da área de refrigeração automotiva só era feita em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Agora, Manaus entrou neste cenário por meio do Centec. Além de professores muito bem capacitados, outro diferencial da nossa instituição são os equipamentos do laboratório, altamente estruturado", destaca o professor, referindo-se ao novíssimo laboratório de estudos práticos, específicos para as áreas industrial, comercial e residencial.

. O espaço está equipado inclusive com máquina recolhedora e recicladora de última geração | Foto: Divulgação/Ascom

O espaço está equipado inclusive com máquina recolhedora e recicladora de última geração, atendendo rigorosamente à legislação ambiental.

Voltada tanto para a área de refrigeração quanto para a área automotiva, esta máquina é de grande praticidade para quem irá manuseá-la. "Por ser uma máquina toda automática e não necessitar de outros aparelhos, a utilização dela é muito fácil. Não há dificuldades nem mesmo para o transporte", afirma Mota.

Ainda de acordo com o instrutor, a máquina é fundamental nas aulas, pois os alunos têm mais chances de ampliarem o conhecimento sobre o manuseio e instalação do aparelho. Os alunos participam de testes com instalações de máquinas de pequeno, médio e grande portes para refrigeradores automotivos e ainda de simulações de manutenção preventiva.

Os alunos participantes do curso terão aulas teóricas com 16 disciplinas específicas para o curso técnico em refrigeração e climatização e mais as aulas práticas em laboratórios que serão definidos ao longo das aulas. O curso de Climatização e Refrigeração do Centec dura um ano e oito meses, sendo que o novo programa de refrigeração automotiva tem carga horaria de 140 horas, divididas entre aulas práticas e teóricas.

O curso de refrigeração automotiva também pode ser feito separadamente. As novas turmas específicas para a modalidade estão previstas para iniciarem a partir do mês de setembro e a carga horária é de cem horas.

A grade também oferece aulas práticas de comandos elétricos e eletrotécnicos, funções essas primordiais para o exercício da profissão de técnico de refrigeração e climatização. "O aluno do Centec recebe os termos técnicos desde as primeiras disciplinas, o que faz todo o diferencial no serviço que será prestado futuramente. Trabalhamos muito a questão da atuação do profissional no mercado, a parte de segurança no trabalho e a qualidade do serviço. Nós buscamos a soma disso, qualificar e capacitar o profissional para que ele seja o diferencial", ressalta o professor.

Oportunidade para mulheres

Outra novidade desta área é a participação de mulheres no curso de Refrigeração e Climatização. Para Mota, hoje, o mercado de trabalho está mais democrático em todos os setores, o que permite a inclusão do público feminino em funções que antes eram exercidas somente por homens. "Após algumas portarias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e das fiscalizações que exigem mais segurança no exercício da profissão, algumas mulheres enxergaram oportunidades nesse ramo. Temos uma aluna que vai representar muito bem o público feminino nesse universo que era 99% dominado por homens", enfatiza.

De acordo com o professor, o desenvolvimento dela no curso é extraordinário. Ele ressalta que as novas tecnologias permitem o mínimo de esforço para a realização do serviço, o que dá às mulheres chances para competir com os homens de igual para igual. "Elas estão dominando o mercado de trabalho em todos os setores e não seria diferente na área de refrigeração e climatização. O Centec terá o orgulho de formar a primeira mulher técnica nesta área", frisa.

O Centec é uma instituição especializada na educação profissional e está localizado na avenida Djalma Batista, 646, São Geraldo, Zona Sul de Manaus. Os interessados em outras informações podem ligar para os números: 3249-6078 ou 99223-1580.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Está precisando de estágio? Itaú oferece mais de mil vagas

Ampa oferece vaga de Educador Ambiental para trabalhar em Manaus