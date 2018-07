Está precisando de estágio? Itaú oferece mais de mil vagas

Manaus - O Unibanco Itaú está oferecendo mais de 1.270 vagas de estágio para todas as regiões do país. As vagas são para Economia, Administração e Ciências Contábeis a partir do 3º semestre.

Com duração de até um ano, renovável por mais seis meses, o estágio dá ao estudante a oportunidade de ocupar um papel estratégico na organização: o atendimento ao cliente na agência. O programa prevê treinamentos técnicos, comportamentais, tutoria, cursos à distância e plano de desenvolvimento pessoal.

Além disso, oferece a possibilidade de efetivação a partir do sexto mês de atuação, a depender do seu desempenho. O estudante deverá ter disponibilidade de 6 horas diárias e no máximo 30 horas semanais, em horário comercial de agência (10 às 16h).



Para se se candidatar não é necessário ter experiência, mas é importante demonstrar aptidão para desenvolver habilidades nas áreas de atendimento e comercial. As inscrições para participar do processo seletivo do programa de estágio da rede de agências podem ser feitas durante o ano todo pelo site .

*Com informações da assessoria

