Ampa oferece vaga de Educador Ambiental para trabalhar em Manaus

Manaus - A Associação Amigos do Peixe-Boi (Ampa) em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) está com uma vaga de educador ambiental aberta para trabalhar na sede em Manaus (AM). Os interessados devem enviar o currículo resumido, carta de intenção e carta de recomendação para o e-mail ampa@ampa.org.br até o dia 14 de julho.

Leia mais: TJAM prepara novo concurso público para o Amazonas

O candidato será responsável por coordenar, planejar e executar o Programa de Educação Ambiental do Projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia da Ampa, de acordo com a Diretora-administrativa da Ampa, a pesquisadora do Inpa Vera da Silva.



“O educador coordenará todas as atividades educativas e de mobilização para os diversos públicos da Ampa, como comunidades ribeirinhas, alunos e professores de escolas, além de pescadores e outros”, explica a pesquisadora.



Ao que diz respeito aos requisitos, o edital enumera itens indispensáveis para o cargo, como: experiência comprovada com programas de educação ambiental, conhecimentos em informática (pacote Office), e CNH categoria B.



O perfil desejado pela ONG para o cargo de coordenador, além do gosto por temas relacionados à conservação da natureza, inclui: experiência com planejamentos, espírito coletivo, disponibilidade para viagens, dentre outros citados no edital.



Sobre a Ampa



Há 18 anos a Associação Amigos do Peixe-Boi (Ampa) promove pesquisas e a proteção dos mamíferos aquáticos da Amazônia por meio de projetos com o objetivo de assegurar as espécies que estão ameaçadas de extinção, como o peixe-boi, o tucuxi e o boto-vermelho.



O projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia executada pela Ampa em parceria com Laboratório dos Mamíferos Aquáticos do Inpa, é patrocinado pela Petrobras por meio Programa Petrobras Socioambiental.



Para saber mais sobre os projetos da Ampa acesse www.ampa.org.br e acompanhe as atividades nas redes sociais Facebook e Instagram.

Confira abaixo o edital

*Com informações da assessoria



Leia também

Prefeitura abre processo seletivo interno para formadores do Projovem

Prazo para confirmar informações do ProUni termina nesta terça (10)