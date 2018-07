TJAM prepara novo concurso público para o Amazonas

Comissão faz primeira reunião para planejamento do concurso público no amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou nesta terça-feira (10) que instituiu comissão encarregada para realização de novo concurso público no Estado. O certame deverá privilegiar público de cargos de nível fundamental, médio e superior do quadro permanente do Tribunal.



De acordo com a assessoria, os estudos preliminares deverão embasar o número de vagas a serem abertas. Serão vagas para todo o Estado, com cadastro de reserva.

A realização do concurso público foi uma das metas anunciadas pelo novo presidente do TJAM, desembargador Yedo Simões e a criação do grupo de trabalho foi uma das primeiras medidas administrativas de sua gestão, que teve início no dia 4 deste mês.



“Temos a pretensão de divulgar o edital do concurso ainda neste ano. Iniciamos o trabalho prévio, que envolve o estudo de demanda de profissionais; a realização de atos administrativos preparatórios; um estudo de possíveis impactos financeiros e, inclusive, e da necessidade de eventuais ajustes na legislação que trata da lotação e provimento de cargos no âmbito do Tribunal, medida esta que terá de ser submetida à apreciação da Assembleia Legislativa do Estado”, afirmou o presidente do TJAM.

Histórico



O último concurso público promovido pelo TJAM – excluindo-se o concurso para juízes substitutos – foi realizado no ano de 2013, e ofertou um total de 300 vagas, sendo 20 vagas para Auxiliar Judiciário (Nível Fundamental); 187 vagas para Assistente Judiciário (Nível Médio) e 93 vagas para Analista Judiciário (Nível Superior).

O certame foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), entidade contratada para elaboração e realização das provas, aplicadas na primeira quinzena de junho de 2013.

