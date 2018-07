Prefeitura abre processo seletivo interno para formadores do Projovem

Presente na Semed desde 2005, o programa projovem já formou mais de 5 mil jovens | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus vai selecionar servidores do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para formação de cadastro reserva do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), edição especial 2017/2018.A inscrição será somente online e deverá ser feita pelo link abaixo:



http://semed.manaus.am.gov.br/pssi. O Edital 0002/2018 está disponível no Diário Oficial do Município (DOM) nº 4394.

24 vagas

Ao todo, são oferecidas 24 vagas, para as seis Divisões Distritais Zonais (DDZs) da área urbana de Manaus, com cargas horárias de 20 a 30 horas, com remunerações que podem chegar a R$ 3.100,03.

As inscrições ocorrerão até as 15h desta sexta-feira, 13/7, observado o horário oficial de Manaus.

Seleção

O processo de seleção se dará mediante análise curricular e verificação dos pré-requisitos para as funções, com a devida classificação em obediência aos critérios definidos no edital, e, posterior, análise de títulos para pontuação.

O contrato dos candidatos selecionados será de 18 meses, não prorrogável.

Presente na Semed desde 2005, o programa já formou mais de 5 mil jovens. A coordenadora do Projovem na Semed, Maria de Nazaré Vicentim, lembra que essa é uma excelente oportunidade para o educador fazer a diferença, uma vez que o programa trabalha o lado social do estudante.

“O Projovem não trata só da educação formal, mas também tem um alcance social. Trabalha com cidadania e educação profissional. O trabalho tem como foco melhorar a questão social dos envolvidos, desenvolvendo ações, inclusive, para evitar o abandono”.

Outras informações sobre as inscrições do Projovem Urbano Manaus podem ser obtidas pelos números 3642-3156 / 99962-5947 / 98842-5238.

Leia mais:

Saques do PIS PASEP serão retomados em agosto

UEA disponibiliza editais para SIS E vestibular 2018

SSP-Am convoca mais 24 aprovados em concurso público