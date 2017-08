Economia burra: 8 atitudes que podem gerar prejuízos

Nem sempre comprar o produto mais barato é sinônimo de economia – Arquivo EM TEMPO

Comprar sempre o mais barato, economizar nas coisas erradas e esquecer que tempo é dinheiro são algumas das “economias” que podem levar ao prejuízo.

Claro, é muito importante comparar preços e fazer boas escolhas, mas é preciso reconhecer que determinados gastos são necessários à qualidade de vida e evitam despesas ainda maiores. Portanto, evite:

1- Levar sempre o mais barato

Nem sempre comprar o produto mais barato é sinônimo de economia. Pelo contrário, pode levar ao prejuízo! De que adianta comprar um modelo de sapato barato, por exemplo, e precisar comprar outro depois, pois aquele é desconfortável e danificou rapidamente?

2- Economizar nas coisas erradas

Alguns gastos devem ser considerados investimentos, como seguro do carro, plano de saúde e educação, por exemplo. É preciso sim fazer pesquisas, comparar serviços e buscar o melhor custo x benefício, mas deixe para economizar em outras coisas.

3- Não investir em segurança

Seguro de carro e casa, alarmes e sistema de proteção são importantes para preservar seu patrimônio. O item segurança não deve ser considerado um gasto, e sim investimento para evitar prejuízos muito grandes no futuro.

4- Evitar sair de casa

As famosas pessoas “pão-duras” deixam de viver momentos felizes com familiares e amigos para economizar. É claro que é preciso se atentar aos gastos, porém se isolar do mundo para proteger as finanças não é legal. Vale mais ajustar o orçamento para incluir o lazer.

5- Esquecer que tempo é dinheiro

No transporte, pagar mais caro no táxi pode ser a única garantia de chegada rápida no local desejado. Nas compras, ter tempo para analisar produtos e comparar preços tende a gerar grande economia. Portanto, é preciso usar o tempo a favor do bolso.

6- Aproveitar todas as promoções

Para economizar, muitas pessoas compram nas promoções do tipo leve 3, pague 2. A atitude é válida quando há necessidade, do contrário pode haver desperdício. No caso dos alimentos, de que adianta pagar mais barato e ter que jogar no lixo porque estragou?

7- Contratar pacotes que não vai usar

TV a cabo com centenas de canais, planos de celular com mais minutos do que realmente usa e planos de academia semestrais ou anuais são alguns exemplos do que parecem ser economias, mas não verdade são prejuízos para o bolso.

8- Não dar mesada

Quem acha que dar mesada aos filhos incentiva o consumismo, está enganado. O efeito é justamente o oposto, crianças e jovens educadas financeiramente aprendem, desde cedo, a poupar parte de seu dinheiro para conquistar

seus sonhos.

Reinaldo Domingos

Colaborou com o EM TEMPO