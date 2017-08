Eclipse solar total já foi visto em Nova York. Em Manaus, só a partir das 15h

O fenômeno do eclipse solar levou os nova-iorquinos ao furor no início da tarde desta segunda-feira (21). O evento natural, que coloca a lua bloqueando os raios solares, aconteceu em Nova York por volta de 14h44. Trata-se do primeiro eclipse solar visível em todo o continente americano em 38 anos. O próximo somente em 2 de julho de 2019.

Na maioria dos estados americanos o eclipse não foi total – cerca de 70% do sol foi bloqueado pela lua. Mesmo assim, foi o suficiente para girar a economia local. Cresceu o fluxo de turistas para cidades em que o eclipse seria total, além da venda de óculos especiais para a proteção dos olhos.

Leia também: Confira os melhores locais para ver o eclipse solar em Manaus

A Nasa realizou uma transmissão ao vivo para exibir o fenômeno natural – Divulgação

Transmissão ao vivo

Para quem estiver trabalhando, o eclipse poderá ser visto pela transmissão ao vivo que a Nasa está fazendo desde o início do fenômeno natural. Quem quiser assisti-lo basta clicar no link Veja o Eclipse.

Já em solo brasileiro, o fenômeno só será visto por quem mora nas regiões Norte e parte do Nordeste. Nas regiões Sul e Sudeste o eclipse não poderá ser visto devido a posição da terra em relação ao sol. A previsão é que, em Manaus, o eclipse ocorra entre 15h e 16h, sendo possível ver a parte final do espetáculo natural. Porém, por aqui, devemos ver somente 50% ou menos.

Nesta hora, o EMTEMPO vai estar na praça de São Sebastião, um dos pontos de visualização pública do fenômeno, mostrando toda a movimentação e conversando com as pessoas no local.

Cuidado para não ficar cego

Apesar da beleza, quem for assistir ao fenômeno a olho nu, precisa tomar alguns cuidados para não ter problemas na vista, inclusive cegueira. Fique atento:

– Não observe diretamente o Sol sem filtros solares oculares (óculos especiais para eclipses);

– Caso não tenha óculos para eclipses, recomenda-se fazer uma projeção usando uma folha de papel com furos: faça um pequeno furo numa cartolina preta e coloque-a sobre uma folha branca, para que a imagem do Sol seja projetada;

– Use um recipiente com água para ver o fenômeno como se fosse um espelho;

– Não observe o Sol com radiografias, vidro fumê, filme fotográfico, antigos disquetes, CD, óculos escuros ou folhas de alumínio;

– Não observe continuamente o Sol por períodos superiores a 30 segundos, mesmo com filtros solares oculares. Deve fazer intervalos de três minutos de descanso para que a acumulação de calor na retina seja evitada; e

– Se sentir sintomas, como a visão enevoada, o aparecimento de imagem persistente ou de uma área negra à frente do olho, deve consultar um oftalmologista.

Fim do mundo?

Até século passado, o misticismo e crenças religiosas envolviam fervorosamente o eclipse solar e lunar. Apesar de parecer distante, ainda há quem diga que o fenômeno indica o início do fim do mundo. Para alguns religiosos, o eclipse de hoje marca o Apocalipse de São João. Além disso, a data também coincide com os 70 anos da criação do estado de Israel e uma previsão do rabino Judá Ben Samuel, que previu o fim do mundo no ano de 2017.

Leia mais:

Você está preparado para o eclipse? Saiba o melhor horário para ver o fenômeno em Manaus

Eclipse solar de hoje, conhecido como Anel de Fogo, será visível no Brasil

Eclipse lunar total vai coincidir com a superlua no domingo