Ecam recebe exposição fotográfica ‘Trabalhadores’ pelo Abril Verde

A exposição fotográfica ‘Trabalhadores’, vai ser realizado a partir desta terça-feira (24) no Espaço da Cidadania Ambiental (ECAM), localizado no piso G3 do Manauara Shopping. A ação é promovida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) que aderiu à campanha ‘Abril Verde’, do Ministério Público do Trabalho (MPT). O evento vai acontecer até a próxima sexta-feira (28), de 10h às 22h.



A exposição, que reúne 25 imagens de autoria de Geyson Magno, André Esquivel e Walter Firmo, trará fotografias sobre irregularidades quanto à saúde e a segurança no âmbito do trabalho. São fotografias sobre a colheita de cana-de-açúcar, setor frigorífico, construção civil, uso de amianto, realidade dos vaqueiros nordestinos e o trabalho na indústria do gesso.

No mesmo período da exposição fotográfica será realizada a ‘Oficina de Reeducação Ambiental’, promovida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias (Vemaqa), em parceria com outros órgãos

Movimento Abril Verde

O Abril Verde é um movimento que tem como intuito informar e prevenir a sociedade sobre questões de segurança e saúde do trabalho, buscando diminuir acidentes que causam invalidez e até mesmo a morte de muitos trabalhadores.

Com informações da assessoria