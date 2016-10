“É uma decisão absurda”, diz Cunha sobre sua prisão, após fazer exame no IML

O ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha declarou nesta quinta-feira (20) que a decisão de sua prisão, decretada ontem, é “absurda”.

Cunha deu a declaração ao sair do exame de corpo delito, um procedimento de rotina feito no Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. “É uma decisão absurda”, afirmou.

Ele foi escoltado por policiais federais, sem algemas. Na entrada, por volta das 10h, deu apenas “bom dia” ao batalhão de repórteres que o esperava.

Alguns curiosos espiavam em prédios vizinhos e das janelas do próprio IML.

Na saída, algumas pessoas gritaram “tchau, querido” e sugeriram que ele “entregue todo mundo”.

Para receber Cunha em sua sede em Curitiba, a PF teve de fazer ontem (19) um remanejamento de presos.

O objetivo era isolá-lo dos demais detidos da Operação Lava Jato. Principalmente dos delatores que o envolvem em seus acordos, como o empresário Marcelo Odebrecht, que negocia colaboração premiada, e o ex-deputado Pedro Corrêa, que aguarda a homologação de seu acordo.

Na sede da PF do Paraná há duas alas, cada uma com três celas. Cunha ficou na ala oposta a dos seus delatores, mas na mesma do ex-ministro Antônio Palocci, preso no fim de setembro. No entanto, eles estão em celas distintas e proibidos de ter contato, inclusive no banho de sol.

Entre as pessoas na mesma ala, estão, por exemplo, quatro traficantes e outros presos da Lava Jato envolvidos em casos que não têm relação com o de Cunha.

Como os demais presos, Cunha seguirá a rotina diária de duas horas de banho de sol e conversas permitidas apenas com os advogados.

Nesta semana, ele não irá receber visitas de familiares, algo que só ocorre às quartas-feiras, segundo as regras.

Folhapress