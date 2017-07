É do Amazonas: Irmãos Barbosa conquistam duplo bronze no US Open de Judô nos EUA

Irmãos conquistam medalha de bronze nos EUA -Foto/ Divulgação

Os irmãos amazonenses Rafael e Rafaela Barbosa conquistaram duas medalhas de bronze no US Open de Judô, disputado neste fim de semana, em Fort Lauderdale, na Califórnia, Estados Unidos. Os atletas fazem parte da Associação Barbosa de Lutas Esportivas (ABLE), do bairro da Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Rafael (Banco da Amazônia, Fieam, Sejel, Prefeitura de Manaus) competiu no peso – 73 kg e fez seis combates, perdendo apenas um duelo no campeonato. Enquanto isso, sua irmã Rafaela (Fieam, Prefeitura de Manaus, Basa, Unip e One Fitness) entrou no torneio na categoria – 57 kg, fazendo quatro combates – ela perdeu apenas a semifinal.

Nos Estados Unidos, a ABLE também contou com a presença de Rayfan Barbosa, que lutou na categoria – 81 kg e não obteve medalha. O evento reuniu atletas de diversos países do mundo, competindo nas classes Júnior, Sênior e Veteranos.

A divulgação dos atletas da Associação Barbosa é feita pela assessoria Emanuel Sports & Marketing.

EM TEMPO, com informações da assessoria

