É Carnaval: monte looks sem gastar muito e caia na folia

A época mais animada do ano chegou e com ela a hora de pensar nos looks alegres e criativos para curtir muito os bloquinhos. Para a blogueira do Monte O Look, Luana Melo, essa é uma data onde você não precisa seguir tendências e deve sempre optar por peças confortáveis já que as festas costumam ser de dia e em lugares quentes, portanto o conforto é essencial para aproveitar cada momento.

Pra quem quer economizar, a dica é buscar peças que já possui em seu próprio guarda-roupa. Short jeans, vestidos e saias floridas, regatascom frases divertidas e os famosos bodys são itens que todo mundo tem em casa e que com alguns acessórios vira a composição perfeita para cair na folia.

Um body preto com um short jeans pode virar uma fantasia de gatinho, basta acrescentar uma tiara de orelhinha e bigodes de gatinho. Ou então, um vestido de paetê com uma tiara de conchas feita em casa já vira uma fantasia de sereia. A maquiagem também é outro ponto importante na produção. Para Luana, se você for curtir festas de rua é essencial usar o protetor solar e produtos a prova d´agua. Já se a festa for um pouco mais sofisticada, a pedida são as makes mais glamourosas e trabalhadas.

Já nos pés, as rasteirinhas e sapatilhas são a pedida. Opte pelos modelos com glitter, coloridas e com pedrinhas. Os tênis são outra opção que além de está super em alta, são perfeitos para aguentar firme ao ritmo do samba.

Inspire-se

“O segredo é ser criativo e buscar itens acessíveis que complemente os looks que você já tem em casa. Carnaval é alegria, é aquele momento em que você pode usar tudo que sempre quis, ser quem você quiser, o melhor look do dia é aquele que te faz sentir bem”, acrescenta a blogueira.

EM TEMPO