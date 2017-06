‘É bom demais para ser real’, diz apresentadora Fernanda Gentil sobre namorada

A apresentadora Fernanda Gentil, 30, falou nesta terça (13) sobre o seu relacionamento com a namorada, a jornalista Priscila Montandon, 34.

“Sempre que eu penso que é bom demais para ser real, eu lembro: é uma mulher. E eu sei; esse é um grande porém. Mas se a gente se organizar, dá pra saber direitinho qual maquiagem é de quem”.

Em longo relato publicado na rede social Instagram, a artista compartilhou com seus seguidores uma homenagem a companheira. “Preciso dividir pra ter certeza de que é real, mesmo sendo tão bom para tal; ela diverte, alegra e sorri”.

Recentemente, no dia 6, a artista participou do “Caldeirão na Idade da Tela”, atração online da Globo apresentada por Luciano Huck, 45. No programa, ela falou sobre como lidou com as críticas em redes sociais no começo do ano, quando foi chamada de “sapatão” por um internauta no Twitter.

“Temos que ter um filtro natural. Se você deixar tudo te abalar, não dá um passo a frente, não sai de casa”, disse ao colega de emissora.

Carreira

A atual apresentadora do programa “Esporte Espetacular”, da Globo, Gentil estreou nesta terça o “Convocadas”, atração semanal da Rádio Globo.

Gentil comemorou a primeira transmissão com seus seguidores nas redes sociais: “É com muito prazer que levo todos vocês para um bate papo super leve, animado, informal e um pouco bagunçado”.

