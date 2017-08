Escola sem partido? Alunos de Colégio da PM em Manaus chamam Bolsonaro de ‘salvador da nação’

Bolsonaro é um dos maiores defensores de um projeto de lei denominado “Escola Sem Perto” | Agência Brasil

Começou a circular nas mídias sociais nesta semana um vídeo onde o deputado federal, Jair Bolsonaro (PSC/RJ), aparece agradecendo o convite para participar em Manaus, da formatura de alunos do 3º ano no Colégio da PM Waldocke Fricke de Lyra, localizado no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Em uma das cenas do vídeo, estudantes repetem em coro, um que um aluno fala, tudo supervisionado por um militar instrutor. “Tenho audácia o suficiente para convidar o Bolsonaro. Convidamos Bolsonaro, salvação dessa nação”. Ao final, uma aluna dirige-se ao pré-candidato à presidência da República em 2018, para fazer o convite.

“Gostaríamos que o senhor pudesse nos honrar com a sua presença em nossa formatura militar”. Outra aluna completa: “Nosso convite deve-se a sua trajetória ética e o seu compromisso com a educação”, disse a aluna.

Para o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana no Amazonas, Glen Wilde, o vídeo mostra uma doutrinação parecida com ideias nazifascistas. “Nós entendemos que há palavras de ordens em nome de uma pessoa. É muito perigoso esse endeusamento de uma pessoa do meio militar”, disse o presidente.

Wilde ressaltou que o Conselho enviou, na última segunda-feira (07), um ofício para o comandado geral da Policia Militar e a Secretaria de educação do Estado do Amazonas, pedindo explicação sobre o vídeo.

Segundo o professor e pesquisador do IFAM, doutorando em Antropologia Social, Alvatir Silva, o vídeo deixa claro que foram cometidas irregularidades em relação à normas educacionais, eleitorais e éticas. “As falas que são ditas no vídeo colocam a noção de que um grupo militarizado pode cometer a audácia suficiente de burlar a legislação eleitoral vigente no país e fazer uma campanha eleitoral fora de época. A ideia de que Bolsonaro é a salvação da nação é uma frase eleitoreira’, disse o pesquisador.

Ainda de acordo com Silva, as correntes ideológicas e formas de pensar do estado e sociedade devem ser sempre objetos de debate nas escolas. “Isso é diferente de um colégio perfilar alunos e produzir doutrinação partidária, pior ainda quando se trata de doutrinação, que, em análise, seria nazifascista”, finalizou.

Escola Sem partido

Jair é um dos principais defensores do projeto da Escola sem Partido. Criado em 2004, mas ressurgiu em 2014, quando foi apresentado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), por Flávio Bolsonaro (filho de Jair Bolsonaro). O projeto também é conhecido como “Lei da Mordaça”.

‘Escola sem Partido’ prevê que “são vedadas a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação e conteúdo ou a realização de atividades de cunho religioso ou moral, que possam estar em conflito com as convicções dos pais ou responsáveis pelos estudantes.

Outro lado:

A reportagem solicitou informações sobre o caso à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e à Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Estado do Amazonas, porém, até a publicação dessa matéria, não obteve resposta.

Elias Pedroza

EM TEMPO