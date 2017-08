Durante voto, Eduardo Braga relembra trajetória para eleição inédita

Braga chegou às 9h para votar neste domingo – Janailton Falcão

O senador Eduardo Braga (PMDB) chegou às 9h, acompanhado do vice Marcelo Ramos (PR), para votar na Escola Municipal Professora Eliana Lúcia Monteiro da Silva, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O candidato votou na zona 40, na sessão 520. Ao computar o voto, o postulante à vaga de governador do Amazonas tirou fotos com eleitores e atendeu à imprensa. Na ocasião, ele relembrou que a eleição inédita é resultado da cassação do ex-governador José Melo (Pros).

O candidato seguirá para a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada na avenida Ephigênio Salles, para acompanhar o voto de Marcelo Ramos. Em seguida, acompanhará a apuração dos votos na própria residência.

Fabiane Morais

