Durante voto, Arthur Neto diz que eleição é julgamento de seus quatro anos de trabalho na prefeitura

O prefeito de Manaus e candidato à reeleição, Athur Neto (PSDB), chegou para votar na Escola Estadual Dom Pedro II, no Centro de Manaus, por volta de 9h05. Acompanhado da atual esposa e do vice, Marcos Rotta (PMDB) e de correligionários, Arthur estava tranquilo e confiante de que seu nome será referendado para um segundo mandato.

Muito assediado pela imprensa, o candidato comentou as últimas pesquisas e disse acreditar que apenas uma reflete a realidade do pleito. Ele ressaltou que a eleição deste dia 2 de outubro reflete o julgamento do povo de Manaus sobre seu trabalho ao longo de seus mandando nos últimos quatro anos.

O candidato ressaltou ter pautado sua campanha na ética, no respeito ao eleitor e às famílias. Agora conta com o reconhecimento de seu trabalho e de seu compromisso com Manaus. “Vim votar em mim, não há porque esconder. Trabalhamos muito e agora é com o povo e com Deus. Deus vai decidir, junto com o povo, o resultado dessa eleição. Estou tranquilo e feliz”, disse ele.

O candidato ressaltou ainda a importância da participação de seu candidato a vice, Marcos Rotta e das alianças políticas que fez durante o processo eleitoral municipal para chegar ao segundo turno. Conforme ele, a aliança com Rotta foi produtiva em todos os aspectos, tanto na formulação do plano de governo, quanto nas propostas para a eleição em si.

“Manaus merece mais e merece o melhor. Reconheço, com muita humildade, que apesar de ter feito muito, muita coisa ainda ficou por fazer. Mas depois da semeadura, da organização e da melhoria da infraestrutura da cidade vamos fazer uma grande colheita a favor do povo de Manaus e dos brasileiros que vivem aqui”, afirmou.

Sem abrir mão de ficar na fila com os leitores, Arthur votou na seção 748 da 1ª Zona.

Arthur não confirmou onde irá acompanhar a apuração dos votos. Informou apenas que deve ir para a casa de algum amigo e “dar uma volta” pela cidade para verificar como está sendo o dia de eleição municipal.

