Durante visita do Grupo Raman Neves, Rebecca fala sobre desafios da Suframa

Representantes do Grupo Raman Neves de Comunicação (GRNC), visitaram na manhã desta quarta-feira (14), a sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). O objetivo foi homenagear o órgão que a partir próximo mês entra no seu 50º ano de existência.

Balanço de 2016

Durante a visita a superintendente Rebecca Garcia fez um balanço sobre as atividades do órgão. Rebecca falou também sobre os desafios a serem enfrentados pela Suframa nos próximos anos.

“Nós aderimos a um programa do Ministério do Planejamento para modernizar os processos internos. A intenção é tornar a gestão mais eficiente e acabar com a impressão de que os órgãos públicos são burocráticos”, disse Rebecca.

Outro passo importante que a autarquia vai dar em 2017 é execução do Plano Diretor do Polo Industrial de Manaus (PIM). Governo, Suframa e prefeitura chegaram a um acordo sobre o asfaltamento do Distrito Industrial. De acordo com Rebecca, com recursos do Governo do Estado e da União, a Prefeitura deve operar as obras que vão ser fiscalizadas por técnicos da Autarquia.

“É muito importante. Nós tínhamos relatos de que empresas perdiam 10% de seus carregamentos por causa das péssimas condições do asfalto aqui no distrito. Além de acabar com esse problema, o plano diretor vai permitir que o polo seja mais atraente para novos investidores”, explicou a superintendente.

A ex-deputada federal citou ainda algumas vitórias a frente da Suframa em 2016. Uma delas é a inauguração da fábrica da montadora europeia de motos BMW, que pela primeira vai fabricar seus produtos fora da Alemanha. A outra é a mudança de toda operação da empresa de informática Positivo para o PIM, apesar da recém-aprovada lei de informática, que tecnicamente beneficia os polos da região sudeste do Brasil.

Novos Caminhos

Questionada sobre suas pretensões eleitorais, Rebecca Garcia, que já foi eleita por duas vezes Deputada Federal e disputou em 2014 o cargo de vice-governadora, foi firme ao dizer que não tem pensado em eleições.

“Estou muito focada na superintendência. Tem sido um grande aprendizado e eu tenho trazido um pouco da minha experiência na iniciativa privada para tornar a Suframa uma organização de excelência”.

Um dos novos desafios de Rebecca em 2017 vai ser fortalecer o Zona Franca Verde. De acordo com a superintendente, o Amazonas tem um potencial pouco explorado em relação a matéria prima.

“A gente tem que agregar valor ao setor primário, essa é uma meta para 2017. Hoje os insumos do Polo Industrial não vêm aqui do Amazonas, e fomentando a Zona Franca Verde vamos conseguir fortalecer o setor primário”.

