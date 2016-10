Durante revista, Seap descobre grades cerradas no CDPM e frustra tentativa de fuga

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) encontrou na noite dessa quarta-feira (19), por volta das 18h, uma cela com as grades serradas no pavilhão 2, do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), além de celulares e outros objetos.

O fato foi descoberto durante um procedimento de revista e contagem dos internos. Na cela, estavam presos integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), além de estupradores.

Conforme a Seap, pelo espaço na grade, possivelmente ocorreria uma fuga de presos, na noite de ontem.

Segundo o secretário da pasta, Pedro Florêncio, os trabalhos de investigação, segurança e fiscalização da Seap, buscam impedir que fugas, rebeliões e motins aconteçam e desestabilizem o sistema prisional do Amazonas.

“Nossas equipes continuam empenhadas para impossibilitar as ações dos internos que buscam, de alguma forma, alterar a ordem dentro das unidades prisionais”, reforçou o secretário.

Durante a revista na cela 232 do pavilhão 2, onde encontraram as grades serradas, foram apreendidos dois aparelhos celulares, fones de ouvido, carregadores, cordas que seria usadas como ‘tereza’, duas facas de mesa, uma algema e estoques.

Toda a ação da Seap foi acompanhada pela direção da unidade, junto da gerência de segurança e agentes de socialização da empresa co-gestora do CDPM.

Os 12 internos que estavam na cela da ocorrência foram transferidos para o isolamento, terão as visitas suspensas por 30 dias e a ocorrência incluída na certidão carcerária de cada um deles.

Com informações da assessoria