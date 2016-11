Durante protesto, trabalhadores que prestam serviços à prefeitura de Iranduba cobram salários atrasados

Trabalhadores da educação, saúde e do transporte escolar que prestam serviço para a prefeitura de Iranduba (a 27 quilômetros) realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira (8), reivindicando o pagamento dos salários atrasados e falta de merenda nas escolas do município.

Aproximadamente mil pessoas participaram do ato, segundo a organização. Já a Policia Militar não fez nenhuma estimativa oficial até o momento desta publicação.

Com cartazes e gritando palavras de ordem, os manifestantes percorreram as principais ruas do município, passando pela praça do Três Poderes, no Centro, onde estão localizados a sede da prefeitura e a câmara dos vereadores, e seguiram até o de fórum Iranduba, onde foi entregue um baixo assinado com 800 assinaturas.

A delegada do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), Marcília Pizano Miranda, que organizou o protesto, informou que os servidores da prefeitura estão com os salários e as férias do ano de 2015 atrasados.

“Estamos reivindicado os direitos de todos esses trabalhadores que estão sem receber. Conseguimos coletar 800 assinaturas e entregamos no fórum, lá formos recebidos pelo defensor público, Segundo ele, já foram feitas várias denúncias referentes ao atrasado no pagamento dos servidores da prefeitura” disse Marcília Pizano Miranda.

A prefeita de Iranduba, Madalena de Jesus, segundo a delegada do Sinteam, havia feito um acordo com os trabalhadores que pagaria os salários nos meses de setembro e outubro, porém, o acordo não foi cumprindo.

Além do atraso nos pagamentos, os manifestantes protestam em relação à falta de merenda das escolas do município, fato que vem prejudicando os estudantes.

De acordo com uma das manifestantes, de 25 anos, que preferiu não ter o nome divulgado, todas as escolas do município estão sem merenda escolar. Devido a isso, as 72 escolas estão liberando os alunos mais cedo.

Ainda conforme a mulher, além da falta de merenda escolar, a maioria das escolas está com problemas na estrutura.

“Tem escola que não tem a mínima condição de dar aula, algumas não tem ar-condicionado, outras funcionam em prédios alugados, que em alguns casos são locais pequenos para a quantidade de alunos. O transporte escolar também está parado, pois os motoristas estão há três meses sem receber. Tudo isso dificulta o ensino. A maioria dos alunos mora em comunidades ruis e depende do transporte”, disse a manifestante.

A prefeita Madalena de Jesus informou à reportagem que o pagamento dos servidores da educação não foi efetuado devido ao atrasado do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Mas assegurou que, até o dia 10 deste mês, os salários dos profissionais da educação serão quitados, bem como os da área da saúde.

“O repasse do Fundeb atrasou e a arrecadação do município também caiu e tudo isso contribuiu para o atraso do pagamento dos servidores, mas o pagamento será efetuado até quinta. Já as férias, estou tentando pagar, mas a minha prioridade no momento é o salário e o décimo dos servidores. Até dezembro espero que tudo esteja normalizado”, disse Madalena de Jesus ao portal EM TEMPO.

Já sobre o atraso no pagamento dos servidores do transporte escolar, a prefeita afirmou que os débitos foram repassados para a empresa, que segundo ela foi a responsável pelo atraso.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO