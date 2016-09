Durante perseguição policial, carro bate em muro de hospital no Centro, rompe tubulação e destrói lanche

Uma tubulação do Hospital Beneficente Portuguesa, situado na rua Dez de Julho, Centro de Manaus, rompeu na madrugada desta terça-feira (27), por volta das 1h, após um carro colidir com o muro da unidade de saúde, durante uma perseguição policial.

De acordo com testemunhas, um carro de modelo não informado estava sendo perseguido pela polícia, quando o condutor perdeu o controle e acabou batendo contra o muro da Beneficente, ocasionando o rompimento da tubulação.

A água da tubulação escorreu pela Dez de Julho até a avenida Getúlio Vargas, causando um grande transtorno para pedestres e motoristas que trafegavam pelo local na manhã de hoje.

Além do rompimento da tubulação, um lanche também foi atingido pelo carro e ficou completamente destruído.



A dona do lanche, Ana Lucia, que trabalhava no local há três anos, lamentou o ocorrido e disse que o prejuízo ainda não foi calculado. “Não calculamos, mas dá para imaginar, pois tudo foi destruído. Dentro do lanche tinha um freezer, mesas, além de outros materiais. Graças a Deus não tinha ninguém no momento do acidente”, disse a comerciante.

Agentes da Manaus Ambiental já estão no local para realizar os trabalhos de recuperação da tubulação.

Por equipe EM TEMPO Online