Durante evento, Melo confirma Sabá Reis como seu líder na Aleam

O governador José Melo inaugurou na manhã desta terça-feira a nova sede da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam), na Avenida Boulevard Álvaro Maia, Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Na nova sede vai funcionar todo o sistema administrativo da Agência. A estrutura vai abrigar também os equipamentos que são usados nas fiscalizações dos serviços de Saneamento, Abastecimento de Água, e esgotamento Sanitário.

Já o atendimento à população, continua sendo feito na Ouvidoria do órgão, no PAC do São José, na Avenida Cosme Ferreira, Zona Lete. Lá podem ser feitas reclamações e registros de denúncia.

Durante o evento, o governador surpreendeu a imprensa anunciando o seu líder na Assembleia Legislativa do Estado (Alem). O parlamentar escolhido é Sabá Reis, do Partido Republicano (PR).

Esse é o sétimo mandato consecutivo de Sabá, que já foi 1º Secretário da Mesa Diretora e líder do PR de 2009 a 2011. Ele é conhecido pela implantação de projetos voltados a questões sociais, como a Escola Fazenda Esperança, Casa do Migrante e o Mãe Social.

O Deputado Belarmino Lins, que já foi presidente da Aleam por três vezes, além de já ter assumido o Governo do Estado interinamente, foi anunciado como o líder do partido de Melo, o Partido Republicano da Ordem Social

Diogo Dias

EM TEMPO