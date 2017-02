Durante coletiva na Aleam, Melo fala sobre desafios na Susam

Na coletiva durante a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas (Alem), o governador José Melo afirmou que se sente preparado do ponto de vista administrativo para assumir qualquer secretaria. “Comecei a minha vida me apoderando de conhecimento e me preparando para ser governador” disse.

O governador disse que há necessidade de assumir porque precisa tomar medidas importantes para que haja agilidade e melhoria no serviço da saúde. “Eu pessoalmente irei tomar decisões e depois colocarei um novo secretário”, reafirmou.

Perguntado sobre a nova mesa diretora da Assembléia, Melo demonstrou confiança. “Tenho certeza que a nova mesa diretora com David Almeida não vai ter dificuldade, vamos trabalhar em conjunto para aprimorar os projetos que são de interesse da sociedade.”

Sobre as CPI da Afeam e da Saúde, Mello destacou que está à disposição para prestar qualquer esclarecimento e pediu também também que as gestões anteriores fossem investigadas.

A crise penitenciária também esteve em pauta. O governador informou que o contrato com a Umanizzare, empresa que cogere os presídios do Amazonas, foi prorrogado por mais um ano, mas que o já pediu ao TCE que uma nova licitação internacional fosse realizada, para aprimorar os serviços carcerários.

Diogo Dias

EM TEMPO