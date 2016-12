Durante chuva, jacarés são flagrados atravessando avenida de Manaus

Dois jacarés foram encontrados por populares, na manhã de terça-feira (27), no meio da avenida Manaus 2000, bairro Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus. A cena chamou a atenção dos populares que registraram, por meio de fotos, os animais na via pública.

Os répteis podem ter saído do igarapé em busca de abrigo após ele transbordar. A forte chuva que atingiu Manaus causou diversas ocorrências em toda cidade. Os populares tentaram capturar os animais e os amarraram com cordas em um poste. O Corpo de Bombeiros do Amazonas informou que não foi acionado para retirar os animais da via.

