Durante chuva, barranco cede e atinge casa na Zona Leste

Um barranco desabou e atingiu uma casa na tarde desta quarta-feira (14) no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, durante a chuva que atingiu a cidade. Cinco pessoas, sendo duas crianças, estavam no local, mas nenhuma ficou ferida.

Uma das moradoras, Sheila Seixas, 27, disse que no momento do deslizamento, todos estavam no quarto conversando quando ouviram um barulho do deslizamento.

“Minha irmã, o namorado dela e o bebê estavam em uma das camas, e eu e a minha sobrinha de 4 anos estávamos na outra conversando. Foi quando nós ouvimos um barulho alto. Eu gritei, acordei minha irmã, e graças a Deus deu tempo de todos nós sairmos”, contou.

A parede do quarto foi derrubada, e o cômodo ficou bastante atingido por barro e lama em cima das camas. A casa é mista – com partes em tijolo e outras em madeira -, localizada no comunidade Real Madri, próximo da rua Bom Jesus e por trás do residencial Barcelona.

Segundo Edilaine da Silva, 19, mãe das duas crianças, eles não tinham local para passar a noite. “Nós vamos ficar aqui essa noite, aqui tem apenas três cômodos, mas vamos ficar no outro quarto, em alerta”, destacou.

Até o momento que a reportagem esteve no local, a família não tinha entrado em contato com nenhum órgão, como Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Manoela Moura

Portal EM TEMPO