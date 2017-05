Durante assalto, homem pula do ônibus em movimento e fica ferido

Na noite desta terça-feira um homem identificado como Marcolino da Costa Filho, de 52 anos, ficou ferido após pular de um ônibus da linha 418, durante um assalto. O crime aconteceu na bola do Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.



De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens não identificados entraram no ônibus com duas facas e anunciaram o assalto. Ao perceber que a dupla estava armada, o idoso ficou nervoso e, para tentar fugir do assalto, pulou do ônibus por uma das janelas.

Marcolino foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Pronto-socorro João Lúcio, também na Zona Leste.

De acordo com a Polícia, a vítima teve várias escoriações pelo corpo, mas após receber atendimento médico foi liberado.

Ainda segundo a PM, a dupla de assaltantes fugiu levando celulares e dinheiro dos passageiros, além da renda do ônibus. Os policiais militares ainda fizeram buscas pelo local, mas ninguém foi preso.

Tentativa de assalto

Luís Felipe Carvalho Damasceno, de 23 anos, foi baleado com um tiro no joelho durante uma tentativa de assalto, na noite dessa terça-feira (16), por volta das 21h45. O crime aconteceu na rua Inhambupe, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações da polícia, o homem foi abordado por um homem em uma motocicleta de cor vermelha, placa não identificada, que anunciou o assalto.

Para tentar fugir, o jovem correu, mas foi atingido com um tiro no joelho. Luís Felipe foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

Mara Magalhães

EM TEMPO