Duplo homicídio: moradores de rua voltam a ser assassinados, dessa vez na Zona Leste

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso | Arthur Castro

Dois homens, ainda não identificados, foram mortos na madrugada desta quarta-feira (21), na rua Boa Esperança, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

O crime aconteceu por volta das 2h, quando um homem chegou perto das vítimas e fez os disparos. Os moradores de rua, foram atingidos cada um com um tiro na cabeça. Após o crime, o suspeito fugiu correndo.

Testemunhas relataram para a polícia que as vítimas eram moradores de rua e usuários de drogas, um deles era conhecido pelo apelido de “Cabeludo”.

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e acionaram o Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo.

De acordo com a Polícia Civil, nos bolsos das vítimas foram encontrados restos de pasta base. E a suspeita é que a motivação do crime é um acerto de contas do tráfico de drogas.

O duplo homicídio aconteceu próximo de onde, há três semanas, um guardador de carros foi assassinado após ser pego com uma máquina de lavar roubada.

Outra moradora de rua, que estava grávida de oito meses, foi encontrada morta na manhã da última segunda-feira, no prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia, na rua 10 de Julho, no Centro.

Daniel Landazuri

EM TEMPO