Duplo homicídio: briga em bar acaba com morte de tio e sobrinho na Zona Leste de Manaus

Após uma briga em um bar na avenida Autaz Mirim, Zona Leste, Waldenilson Pereira Lima, de 33 anos, e o sobrinho dele, Cleisson de Oliveira Pereira, 19, foram assassinados a tiros, por volta das 5h da madrugada deste domingo (16).

Segundo testemunhas, o suspeito saiu do local para pegar uma arma e voltou já atirando contra a dupla. Waldenilson ainda tentou correr para o outro lado da rua, mas acabou sendo baleado.

De acordo com a Polícia Civil, tio e sobrinho consumiam bebidas alcoólicas e conversavam com amigos quando Waldenilson, embriagado, acabou discutindo com um homem ainda não identificado, que também estava no bar.

Depois da briga, o suspeito saiu do local e quando voltou, já armado, atirou primeiro em Cleisson e depois no Wandenilson, que acabou sendo assassinado próximo a um posto de gasolina.

Ainda segundo a polícia, depois dos disparos o atirador fugiu em um veículo não identificado. Testemunhas chegaram a acionar o Samu para socorrer tio e sobrinho, mas quando o socorro chegou as vítimas já estavam mortas.

Familiares das vítimas se recusaram a comentar sobre o crime, que foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como morte motivada por briga de bar.

