Duplo homicídio: ao sair de bar, casal é morto a tiros no Parque das Nações

O casal Ricardo Almeida da Silva, 31, e Fernanda dos Santos Silva, 26, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (26), por volta das 2h, na rua Áustria, bairro Parque das Nações, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de policias militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas tinham saindo de um bar e estavam nas proximidades de sua residência, quando foram abordados pelos criminosos que estava em um veículo modelo Voyage de placa não identificada.

Ainda conforme os policiais da 12ª Cicom, o casal estava em uma motocicleta modelo Honda CG 160, de cor preta, placa PHI-0781, e foi obrigado a descer do veículo pelos suspeitos, que efetuaram vários disparos a queima roupa nas vítimas.

Após cometerem o crime, os autores fugiram levando a motocicleta e os outros objetos pessoais do casal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares. Ao chegar no local, a equipe do Samu constatou que Ricardo já estava morto. Fernando foi levada para o Hospital João Lucio, na Zona Leste da cidade, mas não resistiu aos ferimento e morreu horas depois de dar entrada na unidade.

Conforme a polícia, apesar da motocicleta do casal ter sido roubada, o que caracteriza um latrocínio (roubo seguido de morte), a hipótese de acerto de contas não é descartada, uma vez que os moradores do bairro informaram que Ricardo era envolvido com o tráfico de drogas na área.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por equipe EM TEMPO Online