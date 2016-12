Duplicação da AM-070 avança sobre a ponte do Ariaú

As obras da duplicação rodovia Manoel Urbano (AM-070), que faz a ligação entre os municípios de Manaus e Iranduba até Manacapuru, começaram a avançar em mais um ponto. As máquinas já trabalham na colocação das estacas para os pilares de sustentação da ponte sobre o Rio Ariaú, que está sendo duplicada em função do alargamento da estrada. Ao vistoriar os trabalhos neste fim de semana, o governador José Melo anunciou a aceleração de duas frentes de obras nos trechos que ainda faltam para completar a duplicação dos 78 quilômetros e uma operação tapa buracos.

“Quero dizer que agora, se Deus quiser, neste próximo verão, nós vamos fazer duas frentes de obras, uma vindo de Manacapuru para cá e outra do Ariaú para lá”, disse o governador. Segundo ele, a liberação pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) viabilizou a aceleração dos trabalhos na rodovia.

José Melo anunciou ainda o início de uma operação tapa-buracos no trecho onde a estrada ainda não está duplicada. “Agora, nós conseguimos avançar muito em relação ao Iphan, que nos deu um nível grande de celeridade. Este ano não conseguimos asfaltar até o Ariaú porque tivemos problemas ainda com o Iphan. Mas a grande verdade é que as coisas estão acontecendo. Ao terminar de estaquear aqui (a ponte), vamos levar o maquinário lá para Manacapuru para duplicar também a ponte do Miriti. Portanto, neste próximo verão, teremos duas frentes de obras: uma daqui para lá e outra de lá pra cá. E eu aproveitei para fazer uma grande operação tapa-buracos até Manacapuru, para que a gente possa ter um Natal e um Ano Novo tranquilos nesta estrada”.

Com informações da assessoria