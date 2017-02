Dupla suspeita de matar mulher e ferir outra se envolve em acidente durante perseguição

Dois suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto que terminou com uma mulher baleada e outra morta, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus, na noite desta segunda-feira (6), foram perseguidos pela polícia e colidiram com um poste na avenida Borba, bairro Cachoeirinha.

Com o impacto da colisão, um dos infratores, que dirigia a motocicleta, com restrição de roubo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro, que estava na garupa, sofreu escoriações e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com moradores da região, que presenciaram o acidente, a dupla estava trafegando em alta velocidade, possivelmente, a mais de 100 km/h no momento da colisão.

Uma equipe da Força Tática participou da perseguição e conseguiu interceptar os infratores. A viatura da Polícia Milicia está no local preservando a cena do acidente.

A mesma viatura do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo da mulher assassinada minutos antes, foi utilizada para a remoção do corpo do suspeito.

