Dupla suspeita de assaltar empresa de materiais de construção é presa

Suspeitos de envolvimento em um assalto ocorrido em outubro de 2016, Ricardo de Queiroz Barros, 35, e Luiz Fernando da Silva Prestes, 22, foram presos na última sexta-feira (10), em via pública no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. Eles foram apresentados somente nesta quarta-feira (15) à imprensa.

De acordo com o titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Guilherme Torres, a dupla rendeu funcionários e clientes da empresa de materiais de construção Art Pedras, localizada ao lado da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

“Eles estavam com um terceiro comparsa no momento em que realizaram o assalto. Eles chegaram armados, renderam todos que estavam no local e colocaram no chão enquanto roubavam o caixa e os pertences”, contou o delegado.

A polícia conseguiu encontrar os suspeitos, após o proprietário da empresa denunciar o caso. “Conseguimos a placa do veículo que eles utilizaram, que era um táxi alugado e fomos na empresa que alugou. Na locadora, conseguimos saber que os suspeitos alugaram o veículo no próprio nome os encontramos”, finalizou.

O delegado lembrou ainda que deve enviar um ofício à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), para que casos em que táxis são alugados para terceiros seja melhor fiscalizado.

Luis Henrique

EM TEMPO