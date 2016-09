Dupla rouba dinheiro e celulares de homem no Centro e, após ser reconhecida pela vítima, é presa

Leonardo Teixeira de França, 21, e Theimison Rodrigues Marreiros, 27, foram presos na tarde desta terça-feira (27), suspeitos de roubo, na rua José Paranaguá, Centro de Manaus. O fato aconteceu após a equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) avistar a dupla em atitude suspeita correndo pela via pública.

A polícia abordou os homens e, durante a revista pessoal, constatou que Leonardo estava com um revólver calibre 38 e três munições intactas. Theimison estava com R$ 77, um celular da Microsoft e um celular Samsung.

Após a ação, um homem, não identificado, apareceu no local e reconheceu os dois como autores do roubo que tinha sofrido na rua Quintino Bocaiúva, também no Centro da capital. Segundo a vítima, os infratores o renderam com a arma e tomaram a quantia e os celulares apreendidos.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A dupla responderá por crime de roubo majorado.

Com informações da assessoria