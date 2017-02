Dupla rouba casal e troca tiros com morador na Cachoeirinha

Jonathan Jordan Palheta de Sena, 26, foi preso, na noite desta terça-feira (7), por volta das 20h, após assaltar um homem e uma mulher na rua Maués, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Um estudante de 20 anos, que prefere não ter o nome de divulgado, informou que estava na companhia da amiga e juntos procuravam casas para alugar naquela região. Eles foram abordados pelos suspeitos, que estavam em uma motocicleta.

“Um deles, que a polícia conseguiu prender, saltou da moto com um revólver e anunciou o assalto. Ele puxou a bolsa da minha amiga e arrastou ela para o meio da rua. Na hora eu fiquei desesperado, pedi que ele tivesse calma e entreguei os R$ 700 e um celular Samsung J7. O dinheiro era pra pagar o aluguel da casa”, informou o jovem.

No momento do assalto, um morador, ainda não identificado, disparou tiros contra o infrator. O outro criminoso, que estava pilotando a motocicleta, modelo e placas não identificadas, abandonou o comparsa e fugiu do local.

O estudante relatou que, durante a ação criminosa, ele e a amiga ficaram no meio do tiroteio, mas por sorte não foram baleados. “Não sabemos quem atirou na direção do bandido. Foram ao menos cinco tiros”, relatou o rapaz.

Os policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e a poucos metros do local do crime, eles conseguiram interceptar o criminoso correndo. Ele recebeu voz de prisão e foi apresentado na sede do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrante da área, onde foi autuado por roubo.

Na delegacia, Jonathan confessou a autoria do crime e destacou, para a reportagem, que praticou a ação porque precisa de dinheiro, já que não nasceu em “berço de ouro”.

Parte do dinheiro roubado, um relógio banhado a ouro e um revólver calibre 32, com cinco munições, sendo duas deflagradas, foram apreendidos.

Após os procedimentos policiais, o homem será encaminhado para o Centro de detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça. A polícia continua procurando o outro infrator que fugiu na motocicleta.

Isac Sharlon

EM TEMPO